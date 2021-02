Tratta: Andria, l’8 febbraio riflessioni e Messa in ricordo delle vittime

Riflessioni e preghiera nella diocesi di Andria per la settima Giornata mondiale contro la tratta di persone, che si celebra lunedì 8 febbraio. Alle 18.30, nella parrocchiale San Nicola di Mira sarà celebrata una Messa in ricordo delle vittime di tratta. Alle 20.30, a #Mezzoracon ospite Francesco Piobbichi, operatore di Mediterranea Hope e disegnatore sociale, che con le sue matite colorate racconta la sofferenza dei migranti. La diretta streaming sarà visibile sulle pagine facebook di Casa accoglienza “S. Maria Goretti” della diocesi di Andria e della Comunità Migrantesliberi.

La Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone 2021 accende i riflettori su una delle principali cause della tratta di persone: il modello economico dominante. “Il traffico di esseri umani frutta alle organizzazioni criminali un fiume di soldi e per questo è inarrestabile – si legge in una nota della diocesi -. Noi non possiamo restare indifferenti, dobbiamo agire informandoci. È importante fare rete con associazioni, istituzioni e persone per lavorare all’unisono nella promozione di una cultura reale di fraternità”.