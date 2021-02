Tratta: Rossano-Cariati, reliquia di santa Bakhita esposta nella parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino. Domani momento di preghiera

In occasione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, la reliquia ex ossibus di santa Giuseppina Bakhita verrà esposta nella parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino, nell’area urbana di Rossano. La reliquia della suora canossiana di origine sudanese, divenuta simbolo universale dell’impegno della Chiesa contro la tratta degli esseri umani, sarà trasferita dal santuario di Schio dove è deposta santa Bakhita.

Questa significativa presenza segnerà la celebrazione della Giornata la Chiesa di Rossano-Cariati. Domenica 7 febbraio, nella parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino, si terrà un momento di preghiera nel corso del quale verranno ricordate alcune vittime di tratta che hanno perso la vita nella diocesi. Il tema scelto quest’anno è “Economia senza tratta di persone, con riferimento agli ultimi appelli per un’economia giusta lanciati da Papa Francesco”.

“Dobbiamo ancora lavorare tanto e trasmettere alle nuove generazioni che una società migliore, diversa è possibile”, ha affermato Giovanni Fortino, direttore dell’Ufficio Migrantes diocesana.