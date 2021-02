Diocesi: Siracusa, domani il vescovo presiederà la messa in cattedrale

“L’anno appena trascorso ha lasciato un segno indelebile in ognuno di noi, poiché a causa dell’improvvisa pandemia abbiamo sperimentato il restringimento del nostro ‘campo d’azione’ e toccato con mano la finitudine della nostra condizione umana. In poche parole, siamo stati privati della nostra libertà che ancora oggi stiamo sperimentando”. È quanto scrivono il delegato episcopale dell’arcidiocesi di Siracusa, mons. Salvatore Marino, e i direttori dell’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia, Maria Grazia e Salvatore Cannizzaro, a proposito della Giornata per la Vita che si celebra domani. “È auspicabile che ogni parrocchia possa dedicare dei momenti inerenti al tema della giornata, tenendo conto delle restrizioni Covid in atto in questo periodo”, l’invito. Domani, in cattedrale, avrà luogo la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo, mons. Francesco Lomanto. Seguiranno interventi e testimonianze da parte di Salvo Sorbello, presidente del Forum delle associazioni familiari; Carmela Pace, presidente nazionale di Unicef; don Marco Tarascio, direttore della Caritas diocesana, due coppie di sposi che parleranno di affido e adozioni. L’attore Sebastiano Lo Monaco leggerà alcuni brani. In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e quindi dei limitati posti all’interno della Cattedrale, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube e la pagina Facebook dell’Arcidiocesi. Ed anche sul digitale terrestre, su Medical Excellence al canale 86, e su Video 66 al canale 286.