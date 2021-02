Immigrazione: Sardegna, l’8 febbraio seminario online “Conoscere per comprendere” con la presentazione del XXIX Rapporto Caritas e Migrantes

Sarà dedicato alla presentazione del XXIX Rapporto immigrazione Caritas e Migrantes 2020, il seminario online “Conoscere per comprendere” in programma per le 15 di lunedì 8 febbraio. L’iniziativa è organizzata dalla delegazione regionale di Caritas Sardegna e da Migrantes regionale in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Sardegna e con l’Ucsi Sardegna. Il seminario, partendo dalla presentazione del XXIX Rapporto immigrazione Caritas e Migrantes 2020 offrirà un momento di riflessione sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza nel territorio nazionale e regionale. Dopo i saluti di mons. Giovanni Paolo Zedda, vescovo delegato della Conferenza episcopale sarda per il servizio della carità, di Francesco Birocchi, presidente dell’Odg Sardegna, di Andrea Pala, presidente dell’Ucsi Sardegna, di Raffaele Callia, delegato regionale di Caritas Sardegna, e di padre Stefano Messina, delegato regionale di Migrantes, interverranno Simone Varisco (Fondazione Migrantes) su “L’immigrazione tra comunicazione e pastorale” e Oliviero Forti (responsabile politiche migratorie di Caritas Italiana) su “Immigrazione. Fenomeno globale a rilevanza locale”. Il seminario interpastorale, coordinato da don Marco Lai (incaricato regionale Caritas area immigrazione), sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di Caritas Sardegna.