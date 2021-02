Giornata per la vita: Udine, oggi la messa con l’arcivescovo Mazzocato al santuario della B.V. delle Grazie

L’arcidiocesi di Udine celebrerà oggi, sabato 6 febbraio, l’edizione 2021 della Festa diocesana della vita, organizzata dal Coordinamento “Persona, famiglia e vita” e da diversi gruppi familiari afferenti ad associazioni e movimenti ecclesiali. L’appuntamento si inserisce nel contesto della 43ª Giornata della vita promossa dalla Cei.

In particolare, alle 19 nel santuario della B.V. delle Grazie, a Udine, l’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato presiederà la messa per la Giornata della vita. Dopo la celebrazione sarà possibile acquistare le tradizionali primule di sostegno alla vita; il ricavato sarà devoluto al Centro di aiuto alla vita di Udine.

A condizionare il calendario delle iniziative è inevitabilmente il Covid- 19: “A causa della pandemia e delle rigorose restrizioni, dovremo rispettare in basilica le presenze indicateci dalla capienza e, purtroppo, non sarà possibile vivere, come eravamo soliti fare, l’adorazione eucaristica notturna – scrive il direttore dell’Ufficio diocesano per la famiglia, don Davide Gadi, in una lettera indirizzata alle famiglie –. Come segno significativo, tale preghiera è stata anticipata al pomeriggio di sabato 6 febbraio”. La consueta adorazione eucaristica notturna si svolgerà quindi nel pomeriggio di oggi, dalle 14 alle 18. L’adorazione sarà animata dai diversi gruppi familiari: dalle 14 alle 15, Movimento dei Focolari; dalle 15 alle 16, Comunione e Liberazione; dalle 16 alle 17, Rinnovamento nello Spirito; dalle 17 alle 18, Cammino neocatecumenale.

La novità della Giornata per la vita 2021 è costituita da una scheda per bambini disponibile sul sito www.diocesiudine.it. Domenica 7 febbraio la trasmissione televisiva “Lo sguardo dell’anima” – curata dall’arcidiocesi e trasmessa su Telefriuli – sarà dedicata proprio al tema della vita nascente. La puntata andrà in onda alle 10 su Telefriuli e, dal giorno stesso, sarà disponibile anche su YouTube.