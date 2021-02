Rai Due: Sulla via di Damasco, domani puntata dedicata alle cure dei medici per i poveri

Nella prossima puntata di Sulla Via di Damasco, domenica 7 febbraio, alle 8.45, su Rai Due, Eva Crosetta, in compagnia di Leonardo Russo, pediatra di Medicina Solidale, percorrerà un itinerario tra le storie e i volti di chi sta lottando in prima linea contro la pandemia dell’indifferenza, facendosi “fratello” degli sconosciuti e degli ultimi, con la medicina che è anche ascolto. Secondo Russo, un “tendere la mano”.

Parola anche a Lucia Ercoli, medico che cura i poveri di Papa Francesco, con la porta del suo ambulatorio sempre aperta, sotto il colonnato di San Pietro. Così, anche Chiara, Stefano e Gabriele, che assieme a un’altra cinquantina di medici della onlus DiagnostiCARE, danno assistenza medica specialistica anche gratuita a chi è in difficoltà economica: il paziente lascia un’offerta secondo le sue possibilità. Gli altri protagonisti del programma di Vito Sidoti saranno suor Angela Bipendu, medico tra i migranti sulle navi della speranza; Luca e Valentina, volontari di Avsi, che in Uganda, tra povertà e miseria, hanno fatto l’esperienza della tenerezza, che serve, ovunque, per uscire migliori da questa pandemia.