Sicurezza: poliziotta aggredita a Roma. Lamorgese (min. Interno), “ferma condanna. Grazie ad agenti impegnati sul territorio in questi mesi di emergenza”

“Ringrazio ancora una volta le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine per il quotidiano gravoso impegno sul territorio, anche in questi mesi segnati dall’emergenza sanitaria Covid-19, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, esprimendo “ferma condanna” per l’aggressione ai danni dell’agente della Polizia di Stato colpita al volto ieri a Roma, riportando la frattura del setto nasale, dopo essere intervenuta in strada per proteggere una donna e i suoi figli.