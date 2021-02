Norvegia: Chiesa cattolica e Caritas in campo per la vaccinazione anti-Covid. Mons. Eidsvig, un modo per “prendersi cura degli altri”

La Chiesa cattolica in Norvegia e la Caritas scendono in campo per sostenere la campagna vaccinale del governo, con un ampio servizio riportato sul sito della diocesi di Oslo, per incoraggiare “le persone a vaccinarsi non appena ne hanno l’opportunità”. Perché, afferma il vescovo di Oslo Bernt Eidsvig, “farsi vaccinare non riguarda solo te stesso e la propria salute”, ma è un modo per “prendersi cura anche degli altri, specialmente dei più deboli e vulnerabili tra noi”. Caritas Norvegia ha lavorato fin qui per informare gli immigrati sulla pandemia, in polacco, spagnolo, russo, rumeno, arabo e inglese, e ora continuerà nel suo sforzo perché a tutti arrivino “le informazioni necessarie, in modo che possano essere vaccinati”, ha spiegato Martha Skretteberg, segretario generale di Caritas Norvegia. Quanto alla affidabilità dei vaccini, per il vescovo Eidsvig è rasserenante il fatto che il Papa si sia sottoposto al vaccino: “Se la vaccinazione avesse rappresentato un pericolo, sarebbe stato consigliato al Papa e ai cardinali di non sottoporvisi”. Secondo Skretteberg, “stiamo sperimentando un crescente grado di sfiducia e idee sbagliate relative ai vaccini. Ciò richiede molte informazioni e dialogo nel tempo a venire”.