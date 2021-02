Papa Francesco: udienza, “domani parteciperò alla prima Giornata della Fratellanza Umana”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Domani si celebrerà la Prima Giornata Internazionale della Fratellanza Umana, come stabilito da una recente Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite”. A ricordarlo è stato il Papa, prima del saluto ai fedeli di lingua italiana collegati in streaming per seguire l’udienza. “Tale iniziativa tiene conto anche dell’incontro del 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi, quando il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, e io abbiamo firmato il Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune”, ha ricordato Francesco: “Sono molto lieto che le nazioni del mondo intero si uniscano in questa celebrazione, volta a promuovere il dialogo interreligioso e interculturale. Perciò domani pomeriggio parteciperò a un incontro virtuale con il Grande Imam di Al-Azhar, con il segretario generale delle Nazioni Unite, signor António Guterres, e con altre personalità”. La citata Risoluzione dell’Onu, ha detto il Papa, riconosce “il contributo che il dialogo tra tutti i gruppi religiosi può apportare per migliorare la consapevolezza e la comprensione dei valori comuni condivisi da tutta l’umanità”. “Sia questa oggi la nostra preghiera e che sia il nostro impegno ogni giorno dell’anno”, l’auspicio finale.