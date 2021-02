Giornata fratellanza umana: anche il Consiglio mondiale delle Chiese all’evento con Papa Francesco e al-Tayyeb

Ci sarà anche il Consiglio mondiale delle Chiese domani alle celebrazioni per la Giornata internazionale della fratellanza umana. Il segretario generale ad interim del Wcc, il rev. Ioan Sauca, offrirà un saluto all’Alto Comitato per la fratellanza umana di cui il Consiglio mondiale delle Chiese è membro, con un video messaggio rivolto in particolare a Papa Francesco e al gran Imam al-Tayyeb nel corso dell’iniziativa promossa domani da Al Azhar, Vaticano e ad altre figure e istituzioni religiose e culturali mondiali. Nel video messaggio, il reverendo sottolinea l’importanza della risoluzione Onu che ha stabilito la Giornata internazionale per la fratellanza umana, il valore dell’incontro online per commemorare il firma del Documento di Abu Dhabi e la necessità di promuovere oggi il principio dell’unità degli esseri umani in tutte le loro diversità. Il Consiglio mondiale delle Chiese ha quindi invitato tutte le sue Chiese membro ad unirsi in preghiera ed ha lanciato un appello affinché i cristiani nel mondo promuovano “il dialogo interreligioso e interculturale” per favorire i valori della “tolleranza, il rispetto reciproco e la diversità delle religioni e delle credenze”. Sempre domani, il rev. Sauca si unirà ad altri leader religiosi, dell’Onu e per i diritti civili ad un evento online ospitato dalla Missione permanente degli Emirati Arabi Uniti presso le Nazioni Unite a Ginevra ed interverrà ad una tavola rotonda sul tema “Human Fraternity for Working Together to Achieve a Better Future”.