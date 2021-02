Diocesi: Bolzano-Bressanone, il 5 febbraio convegno su “Tratta e sfruttamento: percezione nella nostra società, diritti e doveri dell’informazione”

Un convegno online sul tema “Tratta e sfruttamento: percezione nella nostra società, diritti e doveri dell’informazione”, è organizzato per venerdì 5 febbraio dall’Ufficio pastorale della diocesi di Bolzano-Bressanone. Sarà ospite il giornalista di Avvenire Nello Scavo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Progetto Alba, l’Ordine regionale dei giornalisti e il Centro studi della Caritas diocesana. Quest’ultima presenterà i risultati del sondaggio realizzato in Alto Adige sulla percezione di tratta e sfruttamento. L’incontro, che prevede anche gli interventi dei responsabili del Progetto Alba, è moderato dalla giornalista Rai, Floriana Gavazzi. L’appuntamento, con inizio alle 9 di venerdì 5, si terrà sulla piattaforma Zoom; iscrizione obbligatoria tramite mail a paola.vismara@bz-bx.net.