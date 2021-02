Commissione Ue: Piano contro il cancro. Schinas, “priorità politica, operativa e scientifica condivisa”

Margaritis Schinas (foto SIR/European Commission)

La Commissione Ue annuncia un nuovo Centro di conoscenze sul cancro, che “aiuterà a coordinare le iniziative scientifiche e tecniche a livello dell’Ue”. Sarà inoltre varata, nel Piano europeo contro la malattia, una “Iniziativa europea sulla diagnostica per immagini (imaging) dei tumori”, tesa a “sostenere lo sviluppo di strumenti computerizzati in grado di far progredire la medicina personalizzata e le soluzioni innovative”. Una sottolineatura particolare riguarda l’attenzione che sarà rivolta “ai più piccoli nell’ambito di un’iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro, allo scopo di garantire che abbiano accesso a un’individuazione, una diagnosi, un trattamento e un’assistenza rapidi e ottimali”. Per individuare tendenze, disparità e disuguaglianze tra Stati membri e regioni sarà infine istituito nel 2021 un Registro delle disuguaglianze. Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, afferma: “Quest’oggi manteniamo una delle grandi promesse della Commissione presentando un piano antropocentrico e a tutto tondo di lotta contro il cancro, del quale affrontiamo tutte le fasi: prevenzione, diagnosi, trattamento e post-guarigione. Si tratta di un piano unico nel suo genere, perché improntato al principio della ‘salute in tutte le politiche’, che riunisce tutti i filoni di lavoro per perseguire un obiettivo comune: sconfiggere il cancro. Riguarda la salute, ma non si esaurisce nella politica sanitaria. È uno sforzo che coinvolge l’intera società. In una Unione europea della salute il cancro diventa una priorità politica, operativa e scientifica condivisa”.