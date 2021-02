Governo: Natili Micheli (Cif), “grazie a Mattarella per il baluardo opposto alla crisi improvvida e incomprensibile che denuncia il fallimento della politica”

“Le donne del Centro italiano femminile ringraziano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la difesa strenua della Costituzione, dei valori che ne sono a fondamento, per il baluardo opposto alla crisi improvvida e incomprensibile che denuncia il fallimento della politica causato dalla responsabilità di tutte le forze politiche”. Così Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile, commenta la scelta assunta dal Capo dello Stato per dare uno sblocco alla crisi di governo.