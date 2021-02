Germania: in Bassa Sassonia nuovo monastero dei Frati minori. In arrivo religiosi da 4 nazioni

Il 1957 è stato l’ultimo anno che un nuovo convento dell’ordine dei Francescani minori venne fondato: era a Bonn ed oggi non esiste più. A 64 anni di distanza, i Frati Minori di Germania hanno deciso di fondare un nuovo convento nella diocesi di Osnabrück, a Rieste, in Bassa Sassonia, ora istituito ufficialmente. “Abbiamo molte situazioni negative come Chiesa e come ordine – spiega fra Andreas Murk, ministro provinciale per la provincia tedesca dei frati dal 2019 – e già a quel tempo stavo cercando un argomento positivo per noi, ma in quel momento non stavo pensando di fondare un nuovo monastero: questa possibilità non era affatto nella mia testa”. La svolta nel giugno dello scorso anno, in piena fase pandemica: Murk apprende attraverso la Conferenza dei superiori degli ordini che la diocesi di Osnabrück era alla ricerca di una comunità religiosa che ridesse vita all’antico monastero Lage a Rieste, lasciato dalla comunità di suore domenicane, ultime ospiti, nel marzo dell’anno scorso. Il contatto tra Murk e la diocesi fu stabilito e il piano del Provinciale era di aprire un convento internazionale.

“Mi era chiaro che la nostra provincia religiosa da sola non sarebbe stata in grado di farlo. Ma forse due o tre fratelli di altre province possono unirsi”, dice Murk. La provincia tedesca comprende 40 frati. In Germania sono attivi anche 60 fratelli di tre province polacche e della provincia religiosa rumena. L’ordine è attualmente in crescita soprattutto in India. Quattro fratelli di quattro nazioni e di tre continenti saranno i membri della nascente comunità di frati di Rieste: un tedesco, un indiano, uno zambiano e un rumeno.