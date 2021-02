Coronavirus Covid-19: Fondazione L’Albero della Vita, 100 tablet in dono alle scuole superiori di Perugia

Supportare gli studenti più in difficoltà che dovranno ancora seguire la didattica a distanza, vista la decisione di sospendere di nuovo l’attività scolastica in presenza nelle scuole dei comuni umbri più colpiti dal Covid-19. È questo l’obiettivo dell’iniziativa della Fondazione L’Albero della Vita onlus che donerà 100 tablet dotati di connessione internet complessivamente a 10 scuole superiori di Perugia.

Le 10 scuole superiori riceveranno 10 tablet ciascuna e sono state segnalate alla Fondazione L’Albero della Vita dall’assessorato alla Scuola ed edilizia scolastica, politiche per l’infanzia e l’adolescenza, salute e dall’assessorato alle Politiche sociali, famiglia, diritto alla casa, pari opportunità, servizi civici del comune di Perugia.

I tablet saranno consegnati in questi giorni, all’inizio del secondo quadrimestre dell’anno scolastico, dagli educatori de L’Albero della Vita ai dirigenti scolastici e saranno poi distribuiti da ciascuna scuola alle famiglie che hanno la necessità di garantire ai propri figli il collegamento con gli insegnanti per la didattica a distanza.

“In questo difficile momento, che anche i più giovani stanno vivendo a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, siamo felici di poter dare un aiuto concreto per quanto riguarda un’istituzione fondamentale per la loro formazione come la scuola – sottolinea Giuseppe Di Rienzo, responsabile dei progetti in Italia della Fondazione L’Albero della Vita -. Anche a livello scolastico è importante che nessuno resti indietro e che tutti possano avere pari strumenti per affrontare al meglio le materie di studio. Le famiglie più fragili sono da sempre al centro del nostro intervento e proprio per questo le nostre attività quotidiane sono rivolte a supportare tutti gli aspetti della quotidianità, dalla spesa al lavoro, dalla salute alla scuola, alla gestione dei rapporti genitori-figli”.

Oltre alla donazione alle scuole superiori, altri 27 tablet dotati di connessione internet saranno messi a disposizione delle famiglie beneficiarie del progetto “Varcare la soglia” realizzato da L’Albero della Vita a Perugia. “Varcare la soglia” è un programma nazionale di contrasto alla povertà che L’Albero della Vita ha avviato dal 2014, che nel corso degli anni è stato sviluppato nelle città di Palermo, Catanzaro, Napoli, Genova, Milano, Perugia e grazie al quale sono state aiutate fino ad oggi circa 1.500 famiglie e quasi 2.500 minori.