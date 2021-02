Papa in Iraq: card. Sako (patriarca caldeo), incontro con Safia Taleb Al-Souhail. “Parole del Pontefice rafforzino i legami di pacifica convivenza”

Incontro ieri a Baghdad tra il patriarca caldeo, card. Louis Raphael Sako, e l’ambasciatrice della Repubblica dell’Iraq in Italia, Safia Taleb Al-Souhail. Nella sede patriarcale di Al-Mansour il patriarca e il rappresentante diplomatico hanno discusso della “imminente storica visita di Papa Francesco in Iraq e della sua preparazione”. L’auspicio espresso da entrambi è che “le parole del Pontefice rafforzino i legami di pacifica convivenza tra le varie componenti del popolo iracheno in modo che possano unirsi per mano come una squadra nella costruzione di un nuovo Iraq e di un futuro migliore”.