Unitalsi Lombarda: domani appuntamento mensile su Radio Mater. “Giovani la Chiesa vi ascolta”

Nella prima domenica dell’Avvento ambrosiano torna l’appuntamento mensile di Unitalsi Lombarda su Radio Mater. Domenica 14 novembre (ore 18.15) va in onda la trasmissione mariana di fede e testimonianza curata da Adriano Muschiato e condotta da Vittore De Carli “Per Maria a Gesù” che in questa puntata si pone in continuità con il dialogo che i vescovi lombardi hanno inaugurato sabato 6 novembre con i giovani. E appunto il tema “Unitalsi: giovani la Chiesa vi ascolta” è al centro della trasmissione che vedrà tra i primi a intervenire il giornalista di Avvenire Lorenzo Rosoli che ha seguito in prima persona l’incontro che ha avuto come protagonisti i 200 giovani che in Duomo hanno dialogato con i vescovi lombardi. Le testimonianze proseguono con l’intervento di quattro ospiti: don Giovanni Corradini, sacerdote della diocesi Como e assistente dell’Unitalsi; con lui interverranno Giulia, Matilde e Giulia, studentesse dell’Istituto Gallio di Como che hanno appena vissuto l’esperienza di un pellegrinaggio a Lourdes con la Sezione Lombarda. “Dalle parole di queste diciassettenni – spiegano da Unitalsi Lombarda – scopriremo come hanno vissuto l’esperienza del pellegrinaggio e quale messaggio si sentono di dare ai loro coetanei”. A chiudere gli interventi della trasmissione sarà Marco Maggi, consigliere regionale dell’Unitalsi che parlerà dei prossimi impegni istituzionali dell’Unitalsi Lombarda, chiamata al rinnovo delle cariche interne dopo il rinvio dovuto alla pandemia, “ma soprattutto si alzerà il velo sul calendario dei pellegrinaggi 2022 a Lourdes e negli altri santuari mariani”.