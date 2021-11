Diocesi: Nola, domani il vescovo Marino benedice il nuovo campanile della chiesa di San Paolo Bel Sito

Prende il via domani, domenica 14 novembre, una settimana di festa per la parrocchia di San Paolo Bel Sito, intitolata a San Paolo eremita e SS. Epifania. Il bellissimo campanile parrocchiale ritorna a splendere dopo un lungo periodo di restauro e sarà benedetto dal vescovo Francesco Marino, alle 10.30, prima della celebrazione eucaristica domenicale. Il vescovo premierà anche i vincitori del concorso “Il campanile del mio paese” promosso dalla parrocchia presso le scuole locali. Al termine della messa, sarà anche inaugurata la piccola mostra fotografica Sguardi dai campanili, allestita nelle cappelle laterali della chiesa e pensata in collaborazione con l’Ufficio comunicazioni sociali diocesano e con il fotografo Rosario Spanò/Producktion. “Finalmente – annuncia il parroco, don Fernando Russo – possiamo godere della bellezza del nostro campanile che col suo svettare verso l’alto ci aiuta a guardare ancora il cielo, a ricordarci di Dio. Ma il campanile ci ricorda anche che la nostra fede ci invita a guardare con pari passione la bellezza dei nostri territori e a salvaguardarla. Ecco perché abbiamo voluto ospitare alcune foto che l’Ufficio per le comunicazioni sociali e il fotografo Spanò hanno fatto da alcuni campanili della diocesi, per ricordare a tutti che dobbiamo avere uno sguardo attento, ampio e capace di andare in profondità sulla realtà per poter contribuire a far splendere la sua bellezza”.

Per il pomeriggio di sabato 20 novembre è in programma, dalle 17.30, il convegno “Il nobilissimo campanile della terra di Santo Paolo nel complesso parrocchiale”.