Diocesi: Ales-Terralba, on line il nuovo sito Internet

La diocesi di Ales-Terralba ha un nuovo sito web, raggiungibile all’indirizzo www.diocesiat.it. Uno spazio nuovo, con una grafica rinnovata e un nuovo indirizzo. Il sito diocesano – si legge in una nota – “intende presentarsi come il punto di riferimento istituzionale della comunicazione diocesana, facilmente accessibile, fruibile da tutti e ricco di servizi e proposte, grazie ad una grafica snella che permette una navigazione veloce ed intuitiva. Un luogo di incontro tra la diocesi e la sua gente, tra la Chiesa e il territorio”. In qualità di primo e unico organo istituzionale della comunicazione della diocesi, ne raccoglie tutte le componenti: il magistero del vescovo, la struttura e le indicazioni degli uffici della Curia, la presentazione delle attività dei diversi soggetti diocesani (foranie, parrocchie, istituzioni), i documenti pastorali e quelli multimediali, oltre ad uno spazio dedicato al giornale diocesano “Il Nuovo Cammino”. Il sito ora attende la partecipazione di tutti gli uffici diocesani per ampliare i suoi contenuti, perché la comunicazione sia e diventi sempre più immagine ed esperienza d’unità.