Giornata mondiale poveri: Comunità di S. Egidio, le iniziative a Roma e nel mondo

In un tempo segnato ancora dalla pandemia e dalle sue conseguenze economiche e sociali, domani la Comunità di Sant’Egidio celebra in tutto il mondo la quinta Giornata mondiale dei poveri, voluta da Papa Francesco, che quest’anno ha come titolo “I poveri li avete sempre con voi”. A Roma – si legge in una nota – la Comunità parteciperà alla celebrazione a San Pietro insieme ad un gruppo di senza fissa dimora di cui è amica tutto l’anno. Sempre a Roma, dalle 12 alle 14, la mensa di via Dandolo 10 sarà aperta per il pranzo e la distribuzione di pasti da asporto grazie all’impegno gratuito degli studenti della Scuola di lingua e cultura italiana, “nuovi europei” originari di diversi paesi e ormai integrati. Numerosi gli appuntamenti di solidarietà con i poveri – sempre nel rispetto delle norme anti-Covid – anche in altre città italiane tra cui Torino, Genova, Bologna, Padova, Milano, Napoli, Catania . La Giornata sarà ugualmente celebrata in tutti i Paesi in cui è presente Sant’Egidio: in diverse città europee come in Africa, Asia e America Latina, con anziani, bambini di strada e delle Scuole della Pace, rifugiati, detenuti. Ovunque sarà l’occasione per lanciare un messaggio di speranza che invita tutti a ripartire dalla solidarietà.