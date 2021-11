Premio Ratzinger: padre Lombardi al Papa, “grazie per averci accolto anche quest’anno”

“Le siamo davvero molto grati per averci accolto anche quest’anno per la consegna dei Premi Ratzinger”. È il saluto di padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione vaticana Kosep Ratzinger-Benedetto XVI, al Papa, che ha ricevuto in udienza nella Sala Clementina per la cerimonia di consegna del Premio Ratzinger 2021, giunto alla sua undicesima edizione.

I premiati di quest’anno sono la Prof.ssa Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz e il Prof. Ludger Schwienhorst-Schönberger. Presenti e premiati dal Santo Padre anche i due vincitori del Premio Ratzinger 2020, il prof. Jean-Luc Marion e la prof.ssa Tracey Rowland: lo scorso anno la situazione sanitaria aveva costretto a cancellare l’udienza papale già programmata. “La ormai ampia serie dei premiati abbraccia ormai studiosi di quindici paesi e di tutti i continenti”, ha fatto notare Lombardi: “Le discipline da loro coltivate spaziano fra diversi campi della teologia, della filosofia, dell’arte. Un orizzonte affascinante che si va allargando di anno in anno. Un’attestazione concreta dell’apprezzamento della Chiesa per l’impegno nello studio e nella ricerca della verità e della bellezza”. “Questo Premio non è un riconoscimento per un’opera particolare, ma per il lungo e approfondito lavoro delle personalità che le presentiamo, dimostrato attraverso le loro pubblicazioni e l’insieme delle loro opere”, ha precisato il presidente della Fondazione Ratzinger: “A loro va la nostra gratitudine per aver saputo condividere con un vasto pubblico i frutti delle loro fatiche”.