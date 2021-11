App “Gioco sicuro”: associazioni, “ritirarla immediatamente”

“Abbiamo appreso la sconcertante notizia relativa all’app ‘Gioco sicuro’ proposta dall’Amministrazione dogane e monopoli di Stato. Non ci sono commenti da fare. Chiediamo semplicemente l’immediato ritiro della stessa e le scuse ufficiali per milioni di famiglie italiane in grave difficoltà con il gioco d’azzardo legale”. È la richiesta di Associazione ex giocatori d’azzardo e delle loro famiglie (Agita) di Campoformido, Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio (Alea) di Castelfranco Veneto, Associazione And-Azzardo e Nuove Dipendenze di Gallarate, Associazione Famiglie in Gioco di Salerno, Gruppo Logos di Salerno, Tavolo no slot di Mantova, all’iniziativa dei I Monopoli di Stato che lanciano un’app “per aiutare i cittadini a geolocalizzare la rete di gioco (d’azzardo) autorizzata: in un click si potrà sapere dove si gioca (nella tua città e in tutto il resto d’Italia), in che orari si può giocare alle slot; e si potrà anche controllare le proprie giocate in tempo reale. È stata chiamata ‘Gioco sicuro’”. Ma, si chiedono le associazioni, è un’“app necessaria, e soprattutto sicura?”.