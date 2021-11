Diocesi: Cassano all’Jonio, gli auguri della comunità ecclesiale al vescovo Savino

“Con il tratto signorile e il sorriso sempre impresso sul volto, non si stanca di rammentarci che in ogni circostanza i cristiani devono fissare lo sguardo sull’essenziale che non ha bisogno di tante parole, ma di uno sguardo di amore e di una mano tesa”. Con queste parole la diocesi di Cassano all’Jonio rivolge un messaggio augurale al suo vescovo, mons. Francesco Savino, in occasione del suo compleanno.

“Si può dire veramente che la sua azione pastorale più che aristocratico amore della sapienza, si rivela espressione di un’umile e convinta sapienza dell’amore, che sa offrire con generosità agli altri, in ascolto e in dialogo con tutti”, si legge nel messaggio. “Il nostro popolo attende la sua parola, ama il suo linguaggio che rompe la quiete dell’indifferenza nei confronti di chi umilia il diritto e la giustizia; condivide i suoi gesti che profumano di Vangelo”.

La diocesi calabrese sottolinea che “con il suo impegno e la sua tenacia, ha contribuito a scrivere, per la nostra Chiesa locale, pagine di storia provocatoriamente significative”.