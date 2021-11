Rai Due: Sulla via di Damasco, domani focus su un’economia che guardi al futuro e al bene comune

Dalla tragedia della pandemia anche nuove opportunità per ripartire: è tempo di un’economia nuova. La conduttrice di Sulla via di Damasco, Eva Crosetta, ne parlerà, domani, domenica 14 novembre, su Rai Due, alle 8.40, con Gianpaolo Calanchi, imprenditore, socio fondatore dell’associazione Next, che ha aperto nuove vie, nuovi modelli di impresa, che guardano al futuro e al bene comune.

Il primo segno di speranza arriva da due migranti, Victor e Victory: racconteranno la loro rinascita dopo l’incontro con Gianpaolo Calanchi. Subito dopo, una storia di successo tutta al femminile con il progetto Quid, un’impresa sociale che si è reinventata dopo il Covid scegliendo la sostenibilità come standard di ripresa, con la voce della sua fondatrice, Anna Fiscale. Fari accesi sull’economia che non ti aspetti, da Benevento, con le esperienze del Consorzio Sale della Terra: Angelo Moretti, l’altro protagonista, presidente del Consorzio, spiegherà come gli ultimi, i più fragili, sono diventati i primi motori del cambiamento possibile. “Nessuno conosce il lavoro del futuro – dice Calanchi – serve una posizione umana capace di adeguarsi al mondo che cambia, ma senza spaventarsi”.