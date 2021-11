Ecumenismo: Pftim sez. San Tommaso, dal 15 novembre ripartono in presenza a Napoli i Lunedì di Capodimonte

Il prossimo 15 novembre, a partire dalle 16.30, presso la sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Pftim – Napoli), prenderà il via il ciclo d’incontri di formazione ecumenica “I lunedì di Capodimonte per l’unità dei cristiani. Il cammino delle Chiese cristiane a vent’anni dalla Charta oecumenica”, promosso dal Consiglio regionale delle Chiese cristiane della Campania (Crccc) e dalla stessa Facoltà Teologica. Nata quattro anni fa per essere un laboratorio di dialogo e di unità, la rassegna torna quest’anno con un nuovo e ricco programma formativo, ispirato alle parole di Paolo agli Efesini “Cercate di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace”.

Il primo incontro, lunedì 15, vedrà un dibattito a tre voci (cattolica, ortodossa e protestante) sul tema “Le note della Chiesa come cammino di unità di fede”, nel quale saranno impegnati padre Edoardo Scognamiglio (teologo e presidente Crccc), Elisabetta Kalampouka Fimiani (vicepresidente Crccc e delegata della Chiesa ortodossa – Patriarcato ecumenico di Costantinopoli), e il pastore Jaime Castellanos (Chiesa Battista di Napoli, via Foria), moderati da Michele Giustiniano, teologo e giornalista specializzato in ecumenismo e dialogo interreligioso, responsabile ufficio stampa Pftim.

La partecipazione ai lunedì di Capodimonte, aperta a tutti e totalmente gratuita, è valida ai fini dell’aggiornamento professionale di tutto il personale docente della scuola italiana. Il ciclo d’incontri formativi è riconosciuto dal ministero dell’Istruzione, contrassegnato sulla piattaforma Sofia dal codice identificativo 65622. I lunedì avranno luogo dalle 16.30 alle 18.30, fino al 9 maggio 2022, con regolare cadenza mensile tranne gennaio e aprile. L’accesso è consentito previa esibizione del green pass.