Giornata mondiale poveri: fratel Conte (Missione e Speranza), “soccorriamo e aiutiamo tutti, ma soprattutto i più poveri”

“Spero tanto che adesso comprenderemo che i poveri non sono un mondo a parte, ma sono parte di noi, sono la nostra vera ricchezza, la nostra vera speranza, la nostra salvezza. Dice il Buon Dio ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me e al bene di questa umanità”. Queste le parole di fratel Biagio Conte in occasione della quinta Giornata mondiale dei poveri che si celebrerà domani, domenica 14 novembre. Biagio Conte è il fondatore della Missione di Speranza e Carità, che ospita in gratuità circa 500 poveri in nove comunità in Sicilia, e dal 9 luglio scorso si trova in preghiera, in penitenza e in digiuno a pane e acqua in una grotta nei monti in provincia di Palermo.

“Aiutiamo e miglioriamo insieme questo sofferente Pianeta Terra, soccorrendo e aiutando ogni uomo e ogni donna di ogni popolo, soprattutto i più poveri, gli abbandonati della nostra città, i senza tetto, i tanti emarginati delle periferie e delle baraccopoli”, l’appello di fratel Biagio: “Cerchiamo di garantire un vero futuro per i nostri giovani, evitando così di realizzare nuovi disagi e nuove povertà. Altro nostro dovere ed impegno sarà anche proteggere l’ambiente e la natura”. “Una società che non aiuta – aggiunge – produce nuovi poveri; non pensi di migliorare, ma sarà portata a peggiorare. Siamo responsabili e fautori di ingiuste diseguaglianze”. “Aiutiamo il nostro simile, i più poveri”, esorta fratel Biagio, ricordando che “il povero ha bisogno del ricco ma anche il ricco ha bisogno dell’aiuto e della manodopera del povero”. “È chiaro che dobbiamo continuare a vivere migliorando sempre più questa vita terrena, mantenendo tutti insieme l’uguaglianza e aiutando anche i poveri ad integrarsi nella nostra società. Adesso – conclude – impegniamoci a vivere questa preziosa vita terrena arricchendola di tanta solidarietà e di vera carità”.