Carlo Acutis: Firenze, da domani la mostra sui miracoli eucaristici ideata dal beato

Ci sono anche i due miracoli eucaristici verificatisi nella chiesa di Sant’Ambrogio a Firenze – la lacrimazione miracolosa della statua di Gesù nell’abbazia di Rosano e la vicenda delle 223 ostie conservate intatte dal 1730 nella basilica di San Francesco a Siena – tra gli accadimenti prodigiosi al centro della Mostra internazionale sui miracoli eucaristici, in programma dal 14 al 28 novembre prossimi nei locali della parrocchia di San Michele a San Salvi, a Firenze. La mostra, ideata dal beato Carlo Acutis (1991-2006) presenta, con un’ampia rassegna fotografica e con descrizioni storiche, alcuni dei principali miracoli eucaristici verificatisi nel corso dei secoli in diversi Paesi del mondo e riconosciuti dalla Chiesa. Attraverso i pannelli – si legge nella presentazione dell’iniziativa – è possibile visitare virtualmente i luoghi dove sono accaduti questi Miracoli. La mostra è già stata ospitata in tutti i cinque Continenti, solo negli Stati Uniti d’America in quasi 10.000 parrocchie e nel resto del mondo in centinaia di parrocchie, compresi alcuni tra i santuari mariani più famosi come Fatima, Lourdes, Guadalupe, solo per citarne alcuni. La mostra verrà inaugurata domani alle 11, alla presenza del parroco, don Pierfrancesco Amati, e resterà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 (la domenica alle 13) e dalle 16 alle 19.