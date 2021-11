Cottolengo: madre Elda Pezzuto rieletta superiora generale delle suore

(Foto: Ufficio Stampa e Comunicazioni Cottolengo)

Durante l’XI Capitolo generale della Congregazione delle Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, in corso a Celle Ligure (SV), nella giornata di oggi è stata rieletta superiora generale, per un secondo sessennio, madre Elda Pezzuto. Nata a Vezza d’Alba (Cn) il 7 aprile 1953, ha insegnato nella scuola dell’infanzia, per entrare nella Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” di Torino il 15 settembre 1984. Ha emesso la prima professione religiosa il 6 settembre 1986 e la professione perpetua l’8 settembre 1991. Dal 1987 al 1990 ha vissuto la sua missione a servizio degli ospiti disabili nella Casa Cottolengo di Biella, come responsabile di reparto. Dal 1991 al 1995 ha frequentato a Roma la Pontificia Università Gregoriana e ha conseguito la laurea di Magistero in Scienze religiose. Nel 1995 è stata inviata in India, dapprima nello Stato del Kerala e, dopo un anno vissuto nelle Comunità di Cochin e Karumkulam, viene trasferita nello Stato del Tamil Nadu nella Comunità di Coimbatore come superiora della Comunità e direttrice della Casa per disabili. Ha svolto anche il servizio di consigliera provinciale. Nel 2003, durante l’VIII Capitolo generale, suor Pezzuto è stata eletta vicaria generale per il sessennio 2003-2009, incarico confermato nel Capitolo generale successivo. Durante il X Capitolo generale del 2015 è stata eletta superiora generale, incarico riconfermato oggi per altri sei anni.