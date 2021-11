Cammino sinodale: Molfetta, nel pomeriggio incontro formativo promosso dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali

Iniziare ad approfondire realtà e stile sinodali in una Chiesa in cambiamento e in cammino. Questo l’obiettivo dell’incontro formativo “Laici, promotori di sinodalità” che si terrà nel pomeriggio di oggi, sabato 1 novembre, presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria (oratorio S. Filippo Neri) a Molfetta. L’iniziativa, con inizio alle 17.30, è organizzata dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. Guidati da don Gianni Fiorentino e Angela Paparella, rispettivamente assistente e segretaria della Cdal, si lavorerà sui linguaggi, i fondamenti teologici e magisteriali del Sinodo, ma anche sulle prospettive pastorali, le implicazioni e le sfide per il laicato.