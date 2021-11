Papa Francesco: ai giornalisti accreditati in sala stampa vaticana, “il Papa vi vuole bene”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Due esperti giornalisti, che sempre hanno seguito i Papi, l’informazione sulla Santa Sede e più in generale la Chiesa cattolica”. Così il Papa ha definito Valentina Alazraki e Philip Pullella, che oggi nella Sala del Concistoro hanno ricevuto dalle mani del Santo Padre la Medaglia di Cavalieri dell’Ordine Piano. “Una è la vostra decana, Valentina Alazraki, che giovanissima era salita sull’aereo che portava san Giovanni Paolo II a Puebla, nel 1979, e aveva regalato al Papa un sombrero”, il ritratto di Francesco: “L’altro è il vostro decano, Phil Pullella, anch’egli veterano e ben noto protagonista dell’informazione vaticana”. “Quante esperienze condivise, quanti viaggi, quanti avvenimenti avete vissuto in prima persona raccontandoli ai vostri telespettatori e lettori!”, ha esclamato il Papa: “Con l’onorificenza data a Valentina e Phil, oggi io voglio in qualche modo rendere omaggio a tutta la vostra comunità di lavoro; per dirvi che il Papa vi vuole bene, vi segue, vi stima, vi considera preziosi”.