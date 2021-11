Diocesi: Pescara-Penne, domani messa con mons. Valentinetti per la Giornata mondiale poveri

“I poveri li avete sempre con voi”. È il versetto dell’evangelista Matteo il titolo scelto per la V Giornata mondiale dei poveri che, anche a Pescara, sarà celebrata domani, con la messa della 10, nella cattedrale di San Cetteo.

“Il Papa ci ricorda come sia essenziale superare quella che è definita una cultura della delega”, spiega l’arcivescovo diocesano, mons. Tommaso Valentinetti: “Il suo messaggio è chiaro: i poveri sono fratelli e sorelle nel bisogno, appartengono a tutta la comunità e per questo ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte, perché chi vive una situazione di marginalità sociale possa sentirsi accolto, sia parte di una famiglia e abbia opportunità di riscatto”. Non a caso, per l’occasione, la Fondazione Caritas onlus ha messo a disposizione sul sito web il Bilancio sociale 2020. “Insieme guardando al domani”, è il titolo della pubblicazione, che – continua mons. Valentinetti – “mostra le fatiche nuove di questi ultimi due anni, ma anche, complementarmente, la moltiplicazione di solidarietà espressa da tanti uomini e donne di buona volontà che hanno scelto di camminare al fianco degli ultimi”. 81mila i pasti distribuiti, circa 130 le persone ospitate nelle accoglienze notturne, oltre 1000 le famiglie prese in carico e sostenute economicamente; questi alcuni numeri del Bilancio che, però, descrive anche il lavoro degli operatori della Caritas diocesana con i suoi 600 volontari, le 30 Caritas parrocchiali e la rete di solidarietà creata con enti locali e associazioni solidali.