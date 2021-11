Diocesi: Avezzano, domani Giornata del ringraziamento con messa del vescovo Massaro e benedizione dei mezzi agricoli

Domani anche la Chiesa locale dei Marsi, insieme a Coldiretti, ed in comunione con la Chiesa italiana – che ha celebrato la Giornata nazionale del ringraziamento domenica scorsa, 7 novembre – festeggerà la Giornata del ringraziamento, destinata a rendere grazie a Dio per i doni della terra. A presiedere la celebrazione eucaristica – informa la diocesi – sarà il vescovo di Avezzano, mons. Giovanni Massaro, alle 10.30 nella cattedrale dei Marsi. L’evento è promosso da Coldiretti L’Aquila e dalla pastorale sociale e del lavoro della diocesi e coincide con la quinta edizione della Giornata mondiale dei poveri, istituita da Papa Francesco e celebrata nelle chiese locali. L’appuntamento è alle 9.30 per il raduno dei trattori in piazza Risorgimento, provenienti dalle campagne fucensi. A seguire la messa in cattedrale, presieduta dal vescovo e concelebrata da don Enzo Massotti e da don Juvence Velondrazana. Durante l’offertorio – si legge nel comunicato – saranno presentati sull’altare i frutti della terra, gli ortaggi offerti dalle campagne aquilane che la diocesi darà in beneficienza alle famiglie più bisognose. Prevista anche la partecipazione dei sindaci dei Comuni della Marsica e il saluto dell’imam di Avezzano, Mahmoud Hafiane, in segno di integrazione tra la comunità cristiana. Al termine, la benedizione dei mezzi agricoli. Presenti gli imprenditori componenti il consiglio Coldiretti L’Aquila, i presidenti di sezione e i direttori regionale Danilo Merz e provinciale Domenico Roselli.