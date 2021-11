Diocesi: Milano, torna il “Kaire delle 20.32”. Da domani fino a Natale un momento quotidiano con l’arcivescovo Delpini

Da domenica 14 novembre fino al 23 dicembre, ogni giorno, una preghiera in luoghi emblematici di particolari condizioni di vita, “in cui la fede si confronta ogni volta con diversi interrogativi e trova nuove declinazioni”. Dopo l’esperienza del 2020, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, propone anche quest’anno nel periodo di Avvento il Kaire, un ciclo di meditazioni ispirato all’annuncio a Maria dell’Arcangelo Gabriele, la cui prima parola fu appunto, secondo la traduzione in greco del Vangelo: “Kaire!”, rallegrati! Al centro della riflessione ci sarà il tema della speranza che, come spiega lo stesso arcivescovo, è l’“atteggiamento di chi ascolta quello che Dio gli dice e si fida”. “A partire da questo motivo dominante, le meditazioni – spiega una nota della curia – sottolineeranno una sfumatura diversa, lasciandosi ispirare proprio dai luoghi in cui idealmente l’arcivescovo chiamerà a raccolta i fedeli”.

Così la preghiera della domenica avrà come centro la Parola e la riflessione sarà tenuta dalla cappella San Carlo, nella Curia arcivescovile; la preghiera del lunedì, dedicata ai giovani, si terrà dall’oratorio della parrocchia di San Martino a Milano; quella del martedì, dedicata ai poveri, in un Emporio della solidarietà nel quartiere di Lambrate; quella del mercoledì sulla famiglia in una casa di Lecco. Ancora, la preghiera del giovedì incentrata sulla vocazione avverrà nel monastero delle monache benedettine a Milano, quella del venerdì dedicata ai malati nella Chiesa di San Giuseppe ai padiglioni, al Policlinico. Infine, il sabato, protagonista sarà la figura di Maria e l’arcivescovo mediterà davanti alla Madonna che Tiziano ritrae nell’Annunciazione, ospitata al Museo diocesano nell’ambito dell’iniziativa “Il capolavoro per Milano 2021”.

L’appuntamento quotidiano – di circa tre minuti – sarà trasmesso a partire da domenica 14 novembre alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater e tutti gli interventi verranno resi disponibili da quell’ora sul portale e sui social della diocesi di Milano, per consentirne la fruizione in qualunque momento.