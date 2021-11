Diocesi: Vicenza, lunedì 15 presentazione del Rapporto Immigrazione 2021

Migrantes Vicenza, Caritas Vicenza, Pastorale missionaria e Pastorale della Salute invitano alla presentazione del Rapporto Immigrazione 2021. La presentazione si terrà lunedì 15 novembre, alle ore 10.30, al Centro pastorale Onisto (ingresso da Viale Rodolfi 14, a Vicenza) e vedrà la presenza di don Giovanni de Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes. Ingresso con Green pass. “La presentazione del Rapporto Immigrazione, curato a livello nazionale da Caritas e Migrantes, è un appuntamento fisso e atteso per quanti operano nel sociale. È un aggiornamento annuale obbligato con letture statistiche precise, in un contesto pervaso spesso da fake news o da dati forniti in modo parziale o manipolato. Il rapporto contiene, oltre ai dati statici, anche contributi di approfondimento e di riflessione con testimonianze e storia”, si legge in una nota della diocesi di Vicenza.

“Il Rapporto 2021 ci indica che viviamo un tempo di incertezza nel nostro Paese così come nel resto del mondo. Un’incertezza che in alcuni contesti umani e geografici assume caratteristiche allarmanti e di straordinaria sofferenza. La crisi sociale, resa più acuta dalla pandemia, è una ferita grave per la nostra società e che ci riguarda tutti. Si tratta di una crisi che aggrava un tessuto sociale da tempo sfibrato e lacerato dalle fatiche economico-sociali e dalla persistenza di politiche precarie – prosegue la nota –. La comunità internazionale fatica a trovare prospettive di soluzione ai drammi delle migrazioni e vari Paesi devono fare i conti con la pericolosa tentazione di involuzioni identitarie.

In questo contesto, la pandemia si è rivelata una grande prova in cui ciascuno è chiamato a nuove sfide. In un tempo in cui abbonda l’incertezza, dobbiamo far sovrabbondare la speranza. Uscire dall’emergenza sanitaria significa gettare le fondamenta di una nuova stagione che non lasci indietro nessuno e vada verso un noi sempre più grande”.