Televisione: Tv2000, in onda dal 13 gennaio “I Magnifici 7” con Michele La Ginestra. Programma dedicato ai sette sacramenti

“I Magnifici 7”, il nuovo programma di Tv2000, in sette puntate in prima serata, andrà in onda dal 13 gennaio, per sette mercoledì alle 21.50. Un viaggio-spettacolo nel cuore del cristianesimo e nella storia di tante famiglie italiane. A condurlo è Michele La Ginestra, con la partecipazione di don Andrea Cavallini, direttore dell’Ufficio catechistico della diocesi di Roma.

Ogni puntata ha come argomento uno dei sette sacramenti della Chiesa Cattolica e il suo riflesso nelle vite delle persone. Tra gli ospiti: Francesca Fialdini, Elisa Fuksas, Francesco Giorgino, Eugenio Campagna in arte “Comete”, Flavio Insinna, Emanuela Aureli e Demetrio Albertini.

“I Magnifici 7” è il catechismo che si fa racconto attraverso il teatro, le voci di personaggi noti e persone comuni, vecchi superotto o fotografie in bianco e nero, la musica dal vivo, affreschi, dipinti e tanto altro ancora. Perché i battesimi, le cresime, le prime comunioni, le ordinazioni, le unzioni dei malati, le confessioni e i matrimoni sono un viaggio nel tempo, un ritratto dell’Italia di ieri e di oggi, attraverso i momenti più belli e intensi in cui le persone si sono ritrovate insieme, davanti al mistero. “I Magnifici 7” è un programma ideato da Alessandro Sortino, scritto da Alessandra Ferrari, Arianna Ciampoli e lo stesso La Ginestra.