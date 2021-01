Solidarietà: la beneficenza delle Forze armate per i piccoli ospiti della Casa famiglia Myriam di Guidonia e per la Fondazione Bambino Gesù

(foto Ministero della Difesa)

Approfittando delle festività natalizie il personale del Reggimento di manovra interforze, reparto alle dipendenze del Ramdife-Raggruppamento autonomo del ministero della Difesa, ha donato giocattoli, generi alimentari di prima necessità, un forno a microonde e 3 tablet per permettere lo studio a distanza alla Casa famiglia Myriam di Guidonia Montecelio, comune dell’area metropolitana di Roma. I 19 bambini e ragazzi ospitati nella struttura, che da anni opera in favore delle persone più bisognose, hanno ricevuto assieme a Paola Tombesi la visita di un Babbo Natale accompagnato dalla delegazione interforze del Reggimento, guidata dal comandante colonnello Edmondo Avallone. Una donazione resa possibile dalla generosità del personale civile e militare che, come si legge sul sito del ministero della Difesa, ha ricevuto i ringraziamenti della responsabile della Casa famiglia Myriam che ha evidenziato quanto sia importante la presenza di personale militare in uniforme tra i ragazzi, al fine di favorire la loro integrazione socio-culturale veicolata da un messaggio di speranza e vicinanza. La solidarietà manifestata dal Reggimento ha inoltre permesso un sostegno economico anche alla Fondazione Bambino Gesù onlus, aderendo al Progetto Accoglienza a favore delle famiglie dei pazienti ricoverati con maggiori difficoltà economiche.