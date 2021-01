Stati Uniti: sarà il padre gesuita O’Donovan a pronunciare la preghiera per la cerimonia di inaugurazione della presidenza di Joe Biden

(da New York) Sarà il gesuita padre Leo O’Donovan, ex rettore di Georgetown University a pronunciare la preghiera per la cerimonia di inaugurazione della presidenza di Joe Biden il prossimo 20 gennaio. O’Donovan ha confermato che Biden lo ha chiamato personalmente e lo ha invitato a offrire la preghiera. L’ex rettore è un amico di lunga data dei Biden e ha presieduto la messa per il funerale di Beau Biden, morto nel 2015 per un tumore al cervello. Biden, durante la sua vicepresidenza, ha partecipato qualche volta anche alla messa nella chiesa dell’università, dove ha anche tenuto una conferenza sulla fede e la vita pubblica. Il presidente eletto è stato anche autore dell’introduzione al libro di O’Donovan, “Blessed Are the Refugees: Beatitudes of Immigrant Children” (“Beati i rifugiati: Beatitudini per i bambini migranti”). Proprio sul tema delle migrazioni Biden è intervenuto lo scorso novembre ad una raccolta fondi del Servizio dei gesuiti per i rifugiati, di cui O’Donovan è direttore, assicurando che avrebbe portato i numeri di accoglienza dagli attuali 15.000 previsti dall’amministrazione Trump a 125.000. I cattolici hanno una lunga storia di preghiere per le inaugurazioni presidenziali: è accaduto per quella di Franklin D. Roosevelt, di John F. Kennedy e recentemente anche per il presidente Donald Trump. Alla vigilia dell’inaugurazione di Biden, ci sarà un memoriale per onorare le vittime della pandemia da Covid-19 e tutte le campane delle chiese di Washington DC suoneranno in loro ricordo.