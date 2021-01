Coronavirus Covid-19: Irlanda, una campagna multimediale dedicata alle coppie e alle famiglie in difficoltà

Una campagna multimediale “per offrire sostegno a persone, coppie e famiglie dove le relazioni stanno sperimentando tensione, ansia e stress durante questo tempo di pandemia”. A lanciarla, in Irlanda, è Accord Catholic Marriage Care Service, attraverso le piattaforme digitali, i social media, i giornali locali e la radio. Il messaggio della campagna – che ha anche messo a disposizione una linea dedicata di supporto (01 531 3331) per il Covid-19 – è: “Se non puoi parlare con nessuno, parla con Accord”. L’iniziativa durerà per i mesi di gennaio e di febbraio. “Le difficoltà sperimentate dalle coppie e dai loro bambini differiscono da famiglia a famiglia – ha detto il vescovo Denis Nulty, presidente di Accord Catholic Marriage Care Service, lanciando la campagna – e le restrizioni che le persone hanno sperimentato dal marzo scorso hanno avuto grandi ripercussioni nelle persone, nelle coppie e nelle famiglie che vedono prolungarsi alti livelli di tensione e di stress. Accord ha oltre 50 anni di esperienza nel sostenere le coppie che sperimentano difficoltà nel matrimonio e nelle relazioni ed è particolarmente importante far crescere nell’opinione pubblica la consapevolezza dell’efficacia del nostro servizio all’inizio del nuovo anno”.