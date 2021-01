Shoah: Commissione Ue e Ihra, un manuale sulla definizione della parola “antisemitismo”

La Commissione Ue e l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (Ihra) hanno pubblicato un manuale con le linee guida sull’uso della definizione della parola antisemitismo. Lo comunica in una nota l’esecutivo europeo. L’opera è il frutto di una ricerca dell’Associazione federale dei Dipartimenti per la ricerca e l’informazione sull’antisemitismo (Bundesverband Rias). La pubblicazione “Handbook for the practical use of the IHRA working definition of antisemitism” fornisce una panoramica delle buone pratiche utilizzate da organizzazioni internazionali, amministrazioni nazionali, società civile e comunità ebraiche di tutta Europa come la formazione delle forze dell’ordine, la registrazione e segnalazione degli incidenti di antisemitismo. “Dobbiamo combattere l’antisemitismo ogni volta che lo incontriamo. La vita delle comunità ebraiche fa parte delle nostre società e siamo determinati a proteggerla – ha detto il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas –. Il manuale diventerà un altro prezioso strumento per gli Stati membri per attuare efficacemente la storica dichiarazione del Consiglio sulla lotta all’antisemitismo”. La Commissione ribadisce che intende adottare quest’anno una strategia globale dell’Ue contro l’antisemitismo.