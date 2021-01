“A Sua Immagine”: 9 e 10 gennaio. Speciale “La forza delle donne” con Maria R. Parsi, Giuseppina Paterniti e Chiara Amirante. Il Vangelo con don Marco Pozza

“La forza delle donne” è lo speciale di “A Sua Immagine” con Maria R. Parsi, Giuseppina Paterniti e Chiara Amirante; ancora, l’appuntamento “Insieme a Papa Francesco” e il commento al Vangelo con don Marco Pozza sono i temi e i protagonisti delle puntate di “A Sua Immagine” in onda oggi, sabato 9, e domani, domenica 10 gennaio, su Rai Uno. Il programma, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti, è realizzato dalla Rai insieme alla Conferenza episcopale italiana.

Le puntate nel dettaglio. Sabato 9 gennaio, alle ore 15.10, su Rai Uno, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine. Insieme a Papa Francesco” dedicato questa settimana al tema della fragilità. Ospiti del talk con Lorena Bianchetti don Luigi Verdi, teologo e fondatore della Fraternità di Romena, la giornalista Ilenia Petracalvina e lo psicologo Ezio Aceti. Al centro del dibattito la riflessione di Papa Francesco: “Dio si è fatto fragilità per toccare da vicino le nostre fragilità”. Nel corso della puntata torna lo spazio “Le ragioni della Speranza” con don Marco Pozza: per commentare il Vangelo del Battesimo di Gesù il teologo e cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova ci parla della storia di santa Giuseppina Bakhita.

“La forza delle donne” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” in onda domenica 10 gennaio alle ore 10.30 in diretta su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti la psicologa Maria Rita Parsi e la giornalista Giuseppina Paterniti, mentre in collegamento la scrittrice Chiara Amirante, presidente della Comunità Nuovi Orizzonti. Centro della riflessione sono le donne, di cui Papa Francesco ha sottolineato il ruolo fondamentale nella società e nella Chiesa: “Oggi c’è bisogno di allargare gli spazi di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa e di una presenza laica, si intende, ma sottolineando l’aspetto femminile, perché in genere le donne vengono messe da parte. Dobbiamo promuovere l’integrazione delle donne nei luoghi in cui si prendono le decisioni importanti”.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa domenica viene trasmessa dalla chiesa di san Giuseppe al Trionfale, a Roma, per la regia tv di Gianni Epifani e il commento di Orazio Coclite. Alle ore 12 l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco da piazza San Pietro.