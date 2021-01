Diocesi: Trapani, domani il webinar “Sentieri inediti per l’annuncio. A misura di casa” con mons. Bulgarelli e il vescovo Fragnelli

“Sentieri inediti per l’annuncio. A misura di casa”: sarà questo il tema del webinar di formazione per tutti i catechisti della diocesi di Trapani che si svolgerà domani, domenica 10 gennaio, a partire dalle 16.30 sulla piattaforma Cisco Webex Meetings.

Dopo la lectio introduttiva “Immergersi in Cristo” che il vicario generale, don Alberto Genovese, terrà sul Vangelo del Battesimo del Signore, interverrà mons. Valentino Bulgarelli, direttore dell’Ufficio catechistico nazionale (Ucn) e sottosegretario della Cei. “La festa del Battesimo del Signore – si legge in una nota della diocesi – è stata scelta proprio perché ultima Domenica del tempo di Natale e prima del tempo ordinario: molte parrocchie hanno riavviato i percorsi di catechesi (in presenza o da remoto) in Avvento, altre ripartiranno nel mese di gennaio; l’immersione nel Kerigma attraverso la pista dell’anno liturgico è una delle trasformazioni pastorali indicate dall’Ucn per l’annuncio e la catechesi in Italia.

Lungo la stessa direttrice dell’incontro del 22 dicembre 2020 “Racconta la tua fede”, che ha proposto ai catechisti i quattro bisogni fondamentali delineati dal documento “Ripartiamo insieme” dell’Ucn (ascolto, narrazione, comunità, creatività pastorale), Don Valentino ripresenterà le cinque trasformazioni pastorali che le stesse “Linee guida per la catechesi in Italia in tempo di Covid” hanno indicato (calma sapiente per il discernimento, ritmi e risorse reali, cura dei legami, immersione nel kerigma, vissuto personale) focalizzando l’attenzione sul nesso tra parrocchia e chiesa domestica: “Parrocchia e chiesa domestica. Ritmi e risorse per l’annuncio oggi”.

Concluderà il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, delineando le prospettive dell’incontro, con uno sguardo specifico sulla catechesi nel cammino che la Chiesa trapanese sta percorrendo per pensare insieme questo tempo.