Rai Due: Sulla via di Damasco, nella puntata di domenica la testimonianza dell’alpinista Simone Moro

La storia e l’insegnamento di Simone Moro, unico alpinista con quattro salite invernali sopra gli 8mila metri, al centro della prossima puntata di “Sulla via di Damasco”, domenica 10 gennaio, alle 8.45, su Rai Due. Moro è stato protagonista di una caduta sulle cime dell’Himalaya, dentro un crepaccio di ghiaccio largo meno di 50 cm. La racconterà alla conduttrice Eva Crosetta, ripercorrendo quegli istanti di terrore, diventati la trama del suo ultimo libro (“Ho visto l’abisso”) e lo spunto per riflettere su come fronteggiare i tanti abissi della vita. Dietro le sue esplorazioni, l’ambizione “di trasformare un quasi impossibile in possibile”, scegliendo spirito di sacrificio, umiltà e senso della rinuncia come attrezzi per scalare le vette più impegnative dell’esistenza. Nessuno si salva da solo è la lezione dell’alpinista come quella di questa pandemia. “Quando uno pensa di essere autosufficiente in tutto – ha detto Moro – scopre di aver fatto il più grande degli errori”.

È stato un alpino anche il beato don Carlo Gnocchi, a cui viene attribuito il miracolo del papà di Loretta Alderi, l’altra protagonista della trasmissione di Vito Sidoti. Infine, la testimonianza di Claudio Ganci, a cui la Comunità Nuovi Orizzonti ha teso una mano di salvezza: racconterà delle sua risalita dall’abisso della solitudine.