Coronavirus Covid-19: diocesi di Aversa, morto don Passante. Celebrava messa a Piscinola, nell’VIII decanato della Chiesa di Napoli

(Foto: Facebook)

È morto, per il Covid-19, il sacerdote don Vincenzo Passante, collaboratore parrocchiale nella chiesa del Ss. Salvatore a Piscinola, nell’VIII decanato della diocesi di Napoli, ma era ancora incardinato nella diocesi di Aversa.

“Don Vincenzo era ricoverato da diverse settimane in gravi condizioni – scrive su Facebook il decano dell’VIII decanato di Napoli, don Francesco Minervino -. Purtroppo il Covid insieme alle sue patologie cardiache hanno provocato la morte”.

Don Vincenzo era nato nel 1965 ed era stato ordinato sacerdote nel 1992. “Non potranno esserci funerali, a causa della morte per Covid-19, ma invitiamo tutti a pregare per lui. Ci sarà una Messa in suffragio per la sua anima nei prossimi giorni”, annuncia don Francesco.

“Al Signore della vita affidiamo l’anima di don Vincenzo Passante che per anni ha svolto il suo ministero sacerdotale nella nostra Chiesa diocesana. Caro don Vincenzo il Divin Maestro ti accompagni a contemplare l’eterna gloria del Padre”, si legge in un post sulla pagina Facebook della Chiesa di Aversa.