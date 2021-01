Festival francescano: domani in diretta streaming bilancio su “The Economy of Francesco”, con Zamagni e il card. Zuppi

Un “bilancio” di “The Economy of Francesco”, l’evento voluto da Papa Francesco dal 19 al 21 novembre scorsi per avviare, grazie al contributo di 2mila giovani under 35 provenienti da tutto il mondo – tra economisti, imprenditori, studenti, changemaker e operatori del settore sociale – un processo di cambiamento affinché l’economia di oggi e di domani sia più giusta, fraterna, inclusiva e sostenibile. Tra gli esperti che hanno affiancato i giovani durante i lavori era presente Stefano Zamagni, docente di Economia all’Università di Bologna, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e membro del Comitato scientifico del Festival Francescano. E sarò proprio Zamagni, insieme al card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, a riferire sui risvolti concreti di questa nuova idea di economia basata sulla cultura della cura, della creazione di vero valore e della fraternità universale. L’appuntamento è per domani, alle ore 16, in diretta streaming su YouTube. L’incontro è organizzato da Festival Francescano, in collaborazione con il Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic). A introdurre la riflessione saranno fra Dino Dozzi, direttore scientifico del Festival Francescano, e Lorenzo Maiardi, presidente del Meic di Bologna. “Evidenzieremo alcune delle tante rilevanti implicazioni derivanti dal caloroso e paterno invito di Papa Francesco ad andare avanti verso un diverso tipo di economia, inclusiva e non esclusiva, umana e non disumanizzante, che si prende cura dell’ambiente e non lo depreda”, spiega Zamagni: “Siamo ben consapevoli delle sfide esistenziali dei nostri tempi e sappiamo che non ci sono risposte facili. Ma sappiamo anche che il senso di possibilità dipende non solo dalle opportunità e dalle risorse, ma anche dalla speranza. Ciò che significa speranza oggi è proprio questo: non considerarsi né come mero risultato di processi fuori dal nostro controllo né come realtà autosufficienti che non hanno bisogno di abbracciare lo spirito di fraternità”.