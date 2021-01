Diocesi: mons. Cetoloni (Grosseto) inaugura un parco giochi intitolato a Giorgio La Pira

Mons. Rodolfo Cetoloni, vescovo di Grosseto, è intervenuto questa mattina alla cerimonia con cui il Comune di Grosseto ha intitolato il parco giochi che si affaccia su via De Nicola, nel quartiere Gorarella, a Giorgio La Pira, politico, costituente, sindaco di Firenze, ma prima di tutto laico che ha testimoniato con la vita la sua fede cristiana. Il vescovo, che da giovane novizio ha più volte avuto occasione di incontrare e parlare con La Pira ogni volta che questi si recava al santuario francescano di La Verna, ha raccontato alcuni episodi soffermandosi sul senso della sua testimonianza. “Con commozione partecipo volentieri a questa cerimonia, per la mia conoscenza personale del professore e per consegnare un aspetto che mi ha sempre colpito di lui”, ha esordito: “Ero giovane novizio a La Verna, negli anni ’60, periodo in cui lui partiva per le sue avventure in tutto il mondo – dal Vietnam ad oltre cortina – e prima di ogni viaggio scriveva ai monasteri di claustrali oppure veniva in luoghi come La Verna, perché le sue radici erano nella realtà della fede, che lui – da vero cristiano che credeva nell’incarnazione – sapeva tradurre nella realtà politica, amministrativa, sociale. Anche la mensa di san Procolo aveva accanto la Messa dei poveri in San Procolo, dove La Pira si faceva catechista spiegando ai poveri il Vangelo. In lui, insomma, c’era una unità di vita, in cui la fede e l’agire erano espressi in maniera esemplare”.