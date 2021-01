Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici pari a 1,03”

“Dopo alcune settimane di diminuzione” c’è “nuovamente un aumento dell’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni (313,28 per 100.000 abitanti (21/12/2020-03/01/2021) vs 305,47 per 100.000 abitanti (14/12/2020 – 27/12/2020), dati flusso ISS). Si evidenzia, in particolare, il persistente valore elevato di questo indicatore nella Regione del Veneto (927,36 per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni)”. L’incidenza su tutto il territorio “è ancora lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. Il servizio sanitario ha mostrato i primi segni di criticità quando il valore a livello nazionale ha superato i 50 casi per 100.000 in sette giorni e una criticità di tenuta dei servizi con incidenze elevate”. Sono alcuni dei dati contenuti nel report del monitoraggio sulla situazione Covid-19 di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità relativo al periodo 28 dicembre-3 gennaio (aggiornati al 5 gennaio 2021), diffuso ieri sera. Inoltre, “nonostante la settimana in valutazione (28/12/2020-03/01/2021) sia stata caratterizzata da un numero particolarmente basso di tamponi nelle giornate festive”, si osserva di nuovo un aumento dell’incidenza nel Paese (166,02 per 100.000 abitanti)”.

Un dato particolarmente allarma. Nel periodo 15-28 dicembre 2020, “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 0,98 – 1,13) in aumento da quattro settimane e per la prima volta, dopo sei settimane, sopra uno”.