Società: il Comune di Godrano ha conferito la cittadinanza onoraria a fratel Biagio Conte

All’unanimità il Consiglio comunale di Godrano (Pa), su proposta del sindaco e della giunta, ha conferito la cittadinanza onoraria a fratel Biagio Conte con la seguente motivazione: “A fratel Biagio per avere realizzato nel nostro territorio un Centro di preghiera e spiritualità, interreligioso, denominato Porta e Valle della Speranza, dove accogliere i giovani e tutti coloro che vogliono ritrovarsi in sintonia con la natura. Con la consapevolezza che la sua preziosa opera a sostegno dei più bisognosi e i suoi accorati appelli alla pace e alla speranza contribuiranno a rendere migliore la nostra amata terra di Sicilia”. Al missionario è stata consegnata anche una chiave del Comune di Godrano come segno di questa profonda unione.

“Mi ha commosso questa onorificenza – ha dichiarato Conte – che sancisce un legame profondo tra Godrano, i poveri della Missione e padre Puglisi”.

Nella delibera comunale si legge anche: “Oggi la nostra comunità è orgogliosa di avere come fulgido esempio, nel suo cammino di civiltà e cristianità, il missionario fratel Biagio, eremita e pellegrino, punto di riferimento di emarginati e senzatetto, che nel nostro territorio sta realizzando un luogo di preghiera e spiritualità, interreligioso. La nascente struttura si trova a Godrano, in località Portella di Pero (ora denominato Porta e Valle della Speranza), luogo dove il beato padre Pino Puglisi faceva i campi estivi con i giovani e dove fratel Biagio ha vissuto per circa due mesi in ritiro spirituale, lavorando e dirigendo i lavori degli operai forestali e dei tanti volontari. Durante questa lunga permanenza, grazie al suo carisma, ha instaurato subito un forte legame con la comunità godranese e con i tanti forestieri che giornalmente andavano a incontrarlo per una parola di conforto o semplicemente per condividere un momento di preghiera”.