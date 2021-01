Diocesi: Padova, il vescovo Cipolla ordina cinque nuovi diaconi di cui due permanenti

Domani il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, alle ore 16, in cattedrale ordinerà tre nuovi diaconi, due permanenti (Giorgio Berton e Pietro Ventura) e uno transeunte, ossia un seminarista in cammino verso il presbiterato (Marco Bertin). Oggi, invece, alle ore 16, ordinerà diaconi due frati minori cappuccini (fra Riccardo Pagot e fra Marco Reginato) nel santuario di San Leopoldo a Padova. Giorgio Berton e Pietro Ventura – informa la diocesi – diventeranno diaconi permanenti e andranno ad ampliare la comunità diaconale diocesana che attualmente conta 55 ordinati, mentre altri nove laici sono in cammino di discernimento. Giorgio Berton, classe 1963, è nato e cresciuto a Cittadella e risiede con la sua famiglia nella frazione di Santa Maria; è sposato con Francesca con cui ha due 2 figli, Francesco e Annalisa. Pietro Ventura, classe 1966, è invece originario della provincia di Pesaro Urbino (Mondavio) e abita a Cittadella con la moglie Laura e i tre figli, due naturali, Francesco e Filippo, e uno, Marco, accolto appena sposati. Il seminarista che viene ordinato diacono, in cammino verso l’ordine presbiterale, è Marco Bertin, classe 1986, originario della parrocchia di Perarolo di Vigonza. Laureato in ingegneria dell’informazione e in ingegneria elettronica è stato per due anni ricercatore all’Università di Padova.