Paesi Bassi: incomincia a fine gennaio il cammino dei giovani in preparazione alla Gmg 2023

I giovani nei Paesi Bassi inizieranno il loro cammino di preparazione alla Gmg del 2023 la domenica 31 gennaio, con un incontro proposto dalla diocesi di Breda, in presenza per chi vuole oppure sulla piattaforma Zoom. Il tema – “Alzati. Ti rendo testimone di ciò che hai visto” – sarà presentato dal vescovo Jan Liesen e poi in piccoli gruppi i giovani si confronteranno sulla base degli impulsi offerti dal vescovo. Seguirà una breve presentazione sulle Gmg e sull’appuntamento di Lisbona nel 2023. Don Jochem van Velthoven, responsabile dell’appuntamento, ha detto nel suo invito: “Il 31 gennaio inizieremo la preparazione con i giovani olandesi, a prova di coronavirus. Anche se non hai idea se andrai a Lisbona nel 2023, è bello confrontarsi e pregare insieme”. Nella sede degli uffici diocesani sarà predisposto un maxischermo per poter interagire tra i giovani in presenza e quelli distanti. Chi sarà presente dovrà “indossare la mascherina e stare a 1,5 metri di distanza. Caffè e tè saranno distribuiti nei bicchieri di plastica”, specifica l’invito.