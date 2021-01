Diocesi: Lecce, Coldiretti dona alla Caritas scorte di alimenti Made in Italy per le famiglie povere

Negli scorsi giorni Coldiretti ha donato alla diocesi di Lecce scorte alimentari per le famiglie povere. I pacchi, con olio, formaggi, salumi, legumi, pasta, passata di pomodoro, latte, frutta e altro ancora, tutti prodotti Made in Italy come nella politica dell’associazione, sono stati consegnati nelle mani dell’arcivescovo, mons. Michele Seccia, e del direttore della Caritas, mons. Nicola Macculi, e immediatamente distribuiti dai volontari alle famiglie bisognose del territorio. Prodotti dell’agricoltura che portano il marchio di Coldiretti “Le stagioni d’Italia. La grande agricoltura italiana”, utili per coprire il fabbisogno di una settimana circa delle famiglie povere a cui sono stati donati.